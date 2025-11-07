Grazia De Gennaro
Vita di città

Grazia de Gennaro tra i Top 100 Direttori della Comunicazione e del Marketing d’Italia secondo Forbes

«La comunicazione è un ponte di conoscenza tra impresa e persone»

Trani - venerdì 7 novembre 2025 15.51
La tranese Grazia de Gennaro, Consigliere di Amministrazione in Maiora SpA SB, con delega a Comunicazione e Relazioni Pubbliche, CRS e Sostenibilità, ed in concomitanza anche Responsabile d'Impatto, è stata inserita dalla prestigiosa rivista Forbes nella lista dei Top 100 Direttori della Comunicazione e del Marketing d'Italia.

«È un riconoscimento che premia un percorso costruito nel tempo, fatto di ascolto, strategia e visione - commenta De Gennaro - Credo fortemente che la comunicazione sia un ponte di conoscenza tra impresa e persone. Va gestita con responsabilità ed etica, perché il suo immenso potere deve creare unione e valore condiviso.

Per me essere in questa selezione rappresenta non solo una gratificazione personale, ma anche uno stimolo a continuare a innovare, promuovendo una comunicazione autentica, trasparente e orientata al futuro.

Ringrazio Forbes Italia per questo riconoscimento, e tutte le persone che ogni giorno condividono con me la passione per il nostro lavoro».
