Grazia de Gennaro tra i Top 100 Direttori della Comunicazione e del Marketing d’Italia secondo Forbes

La tranese Grazia de Gennaro, Consigliere di Amministrazione in Maiora SpA SB, con delega a Comunicazione e Relazioni Pubbliche, CRS e Sostenibilità, ed in concomitanza anche Responsabile d'Impatto, è stata inserita dalla prestigiosa rivista Forbes nella lista dei Top 100 Direttori della Comunicazione e del Marketing d'Italia.«È un riconoscimento che premia un percorso costruito nel tempo, fatto di ascolto, strategia e visione - commenta De Gennaro - Credo fortemente che la comunicazione sia un ponte di conoscenza tra impresa e persone. Va gestita con responsabilità ed etica, perché il suo immenso potere deve creare unione e valore condiviso.Per me essere in questa selezione rappresenta non solo una gratificazione personale, ma anche uno stimolo a continuare a innovare, promuovendo una comunicazione autentica, trasparente e orientata al futuro.Ringrazio Forbes Italia per questo riconoscimento, e tutte le persone che ogni giorno condividono con me la passione per il nostro lavoro».