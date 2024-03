Convegno sulla "ZES Unica: ricerca e sviluppo. Vantaggi competitivi e risparmi fiscali per le imprese"

Si è tenuto lunedì, nella prestigiosa location del Politecnico di Bari, il convegno sulla, organizzato dal Gruppo "Media One". Tenutosi in sinergia con lo stesso Politecnico, "Boosting Innovation Poliba" e "Ciani Partners", l'evento ha attirato un folto pubblico sia in presenza che collegato a distanza, dimostrando un crescente interesse per questa materia, ritenuta focale per la crescita economica e industriale del territorio.Il convegno è stato aperto dai saluti del Rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, che ha sottolineato l'importanza del dialogo tra tutti gli attori dello scenario macroeconomico, soprattutto istituzioni ed imprese.Successivamente, il Prof. Antonio Messeni Petruzzelli, Presidente del CDA di "Boosting Innovation Poliba", incubatore di nuove iniziative imprenditoriali giovanili, ha evidenziato quanto siano preziosi l'open innovation e il trasferimento tecnologico per un virtuoso sviluppo dell'economia locale.L'importanza strategica della "ZES Unica" come mezzo per rilanciare l'economia meridionale, offre vantaggi competitivi e fiscali significativi per le imprese locali. Questo approccio è stato ulteriormente approfondito attraverso una serie di sessioni tematiche condotte da esperti del settore, tra cui il Dott. Claudio Filannino, Managing Director di "Media One Network" e l'Avv. Fabio Ciani, tributarista e titolare dello studio milanese "Ciani Partners", che hanno esaminato gli aspetti legali, finanziari e operativi legati alla creazione e gestione delle ZES.Molto soddisfatto il Dott. Savino Lapalombella, Presidente del Gruppo "Media One" e fautore dell'iniziativa. Lapalombella ha condiviso la sua visione sulla "ZES Unica" come catalizzatore per lo sviluppo industriale e commerciale del sud Italia, sottolineando l'importanza della collaborazione tra settore pubblico e privato per massimizzare il potenziale di questo strumento.Durante il convegno sono stati esaminati i numerosi vantaggi offerti dalla "ZES Unica", tra cui incentivi fiscali, semplificazioni burocratiche, accesso facilitato al credito e infrastrutture potenziate. Questi fattori sono stati presentati come fondamentali per attrarre investimenti, favorire la creazione di posti di lavoro e stimolare la competitività delle imprese del sud Italia.In conclusione, l'incontro sulla "ZES Unica" è stato un grande successo, evidenziando il crescente interesse e l'entusiasmo per questa iniziativa di rilancio economico nel sud Italia. L'evento ha fornito una piattaforma preziosa per il dibattito, la condivisione di conoscenze e la costruzione di collaborazioni cruciali per realizzare pienamente il potenziale delle misure e promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.Podcast in versione integrale: