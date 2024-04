Intervista a Luca Loiacono, Vice Direttore Generale Vicario del Gruppo Media One

Iniziamo parlando del suo ruolo all'interno del Gruppo Media One. Come Vice Direttore Generale Vicario, quali sono le sue principali responsabilità e quali obiettivi si pone per la crescita dell'azienda?«Come Vice Direttore Generale Vicario, le mie responsabilità includono il supporto al Presidente Savino Lapalombella nelle decisioni strategiche dell'azienda, la supervisione delle operazioni quotidiane e il coordinamento delle consociate, per garantire un'efficace implementazione delle strategie aziendali. Miriamo a promuovere la crescita sostenibile, migliorare l'efficienza operativa e consolidare la nostra posizione nel mercato. Quello che realizziamo per il nostro Gruppo lo portiamo, sotto forma di contenuti utili e fruibili, anche alle aziende nostre clienti».Parlando di organizzazione, strategia e leadership, quali sono gli elementi chiave che ritiene cruciali per un'azienda di successo?«L'organizzazione, la strategia e la leadership sono pilastri fondamentali. Un'organizzazione efficiente e ben strutturata è essenziale per massimizzare la produttività e garantire un ambiente di lavoro armonioso. Una strategia chiara e ben definita è cruciale per orientare le azioni verso gli obiettivi prefissati e per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato. Infine, una leadership forte e ispiratrice è necessaria per guidare e motivare i colleghi verso il successo, promuovendo una cultura aziendale basata sull'innovazione, sull'integrità e sull'impegno».Da diversi anni si occupa di formazione universitaria e manageriale. In che modo pensa che possano intersecarsi e contribuire alla crescita delle imprese?«La formazione universitaria fornisce una solida base di conoscenze teoriche e pratiche su vari aspetti del business, dalla gestione alle finanze, dal marketing al commerciale. Dal canto suo invece, la formazione manageriale offre competenze specifiche e strumenti pratici per guidare e gestire con successo le operazioni aziendali. Integrare queste due prospettive può portare a una leadership più completa e competente, in grado di affrontare le sfide complesse del mondo aziendale odierno. Inoltre, promuovere la formazione continua e lo sviluppo professionale all'interno dell'azienda può contribuire a coltivare una cultura dell'apprendimento e dell'innovazione che è essenziale per la crescita e il successo a lungo termine delle imprese».«Siamo convinti che investire nell'organizzazione, nella strategia e nella leadership sia fondamentale per creare un futuro di successo e prosperità per le imprese del nostro territorio».Photo credit: Ennio Cusano