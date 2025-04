Grosso pino cade in Villa a Trani, le radici sfondano l'asfalto: nessun ferito, tanto spavento

C'era gente in Villa Comunale, c'erano famiglie con bambini quando uno dei grossi pini della Villa comunale è caduto sul viale che costeggia la fontana delle tartarughe. Le radici hanno ceduto portando con sé l'asfalto che le ricopriva, facendolo sgretolare come fosse di cartone. Tanto spavento tra quanti passeggiavano in Villa in quel momento, provati per un pericolo scampato di un soffio.Tra i presenti qualcuno sosteneva che il grande albero non sia mai stato potato: quel che è certo è che nessuna avvisaglia ha preceduto il crollo, nè vi erano situazioni meteorologiche da richiedere allerta o prudenza.