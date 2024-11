Guida Michelin 2025, confermate le stelle per Quintessenza e Casa Sgarra

Ancora una splendida conferma per i due ristoranti stellati della BAT, entrambi a Trani, ossia per i tre fratelli di Casa Sgarra, Felice, Riccardo e Roberto e i quattro fratelli Di Gennaro, Stefano, Saverio, Alessandro e Domenico del ristorante Quintessenza. Sono stati infatti velati i nomi dei ristoranti che hanno ottenuto una, due o tre stelle nella celebre guida Michelin 2025 giunta alla sua 70esima edizione presentata oggi a Modena.Il prestigioso riconoscimento conferma Trani di un impegno sempre nuovo per famiglie di ristoratori, chef straordinari che hanno fatto della esaltazione dei prodotti del territorio nel profondo rispetto della stagionalità - declinati con arte, fantasia, armonia - una vera e propria missione.Confermate infine le stelle per Villa Crespi a Orta San Giulio: nella squadra del ristorante "tristellato" capitanata dal celeberrimo chef Antonino Canavacciuolo, lavora lo chef tranese Domenico Natalicchio.