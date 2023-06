Guide creative nel paesaggio: in villa comunale le audio-guide degli alunni della "Rocca-Bovio-Palumbo"

Si è concluso nello splendido scenario della villa comunale, alla presenza del Dirigente prof. Giovanni Cassanelli, di tantissimi genitori degli alunni autori dei lavori e dei rappresentanti dell'amministrazione Comunale assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione dott.ssa Lucia De Mari e del consigliere comunale Michele di Gregorio, delegati dal Sindaco Amedeo Bottaro, il Progetto PON "GeoCorpi. Guide creative nel paesaggio" della scuola "Rocca-Bovio-Palumbo" cui hanno partecipato dal mese di ottobre scorso oltre cento alunni della stessa scuola.Il Progetto ha previsto attività didattiche e laboratoriali volte alla conoscenza e fruizione degli spazi urbani in un'ottica innovativa e coinvolgente. A conclusione dei laboratori, attivi per molti mesi durante l'anno scolastico, i ragazzi, coadiuvati dall'esperto dott.ssa Manuela Lops e dalla tutor prof.ssa Daniela Cantarella, sono stati realizzati 4 audio-guide con le quali si ottengono informazioni storico-artistiche della villa Comunale rivolte a chiunque abbia voglia di servirsene turisti o cittadini. Le audio-guide registrate dagli stessi studenti sono leggibili per il mezzo di QR Code e sono state posizionate, in maniera permanente, in quattro punti strategici della Villa Comunale (l'ingresso, la Chiocciola, la Cassa Armonica e le pietre miliari).Un lavoro di grande qualità e di attenzione per le bellezze della nostra città che viene ora consegnato alla fruizione di tutti ed al senso civico dei frequentatori della villa comunale.