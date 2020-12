Ho paura di te, presentazione del libro di Zaira Allasia

Il distanziamento sociale ha reso le relazioni più fragili. Per questo l'associazione Anteas Trani vuole cogliere la vicinanza con le prossime feste natalizie per parlare di amore e sentimenti con la presentazione del libro "Ho paura di Te" di Zaira Allasia, edito dalla casa editrice Albatros. L'incontro si terrà martedì 15 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 18.30 in modalità online attraverso la piattaforma gratuita Google Meet.Per partecipare all'evento basterà collegarsi al seguente link . Il romanzo sarà presentato dall'autrice che converserà con la dott.ssa Rosanna Dipasquale, psicologa dell'Anteas, focalizzando l'attenzione sulle relazioni amorose e l'affettività.Durante l'incontro sarà presentato il laboratorio di scrittura che verrà organizzato dall'associazione. Con "Ho paura di te", attraverso la storia d'amore di Elena e Dante, l'autrice Allasia Zaira avvolge il lettore in un'aura di romanticismo insegnando che, talvolta, il lieto fine esiste, a patto di lottare per ciò che si desidera.Infatti i protagonisti di questo romanzo tra dubbi e interrogativi personali, scopriranno che l'amore, oltre a rafforzare i legami, riserva sorprese inaspettate che mettono in discussione anche le certezze più radicate.