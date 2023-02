Hot Topics in Cardiologia, congresso medico a Trani

Il Seminario, al quale sono stati assegnati n.7 crediti formativi ECM, è rivolto a n.50 partecipanti con le seguenti professioni e discipline: medici di area interdisciplinare e farmacisti.

Si terrà venerdì 10 febbraio, presso la sala conferenze di Palazzo San Giorgio a Trani, il congresso scientifico dal titolo "Hot Topics in Cardiologia", organizzato dal responsabile scientifico e Direttore del Dipartimento Cardiologico dell'Asl Bt, dott. Francesco Bartolomucci. Sono tre le sessioni programmate con avvio dei lavori previsto alle ore 10.Al centro del dibattito l'approccio multidisciplinare con cui va inquadrato il paziente cardiologico. Sempre più spesso, infatti, si è impegnati ad assistere anziani fragili, le comorbidità sono all'ordine del giorno. Le aritmie cardiache sono una delle cause principali di morbidità ed ospedalizzazione con notevole incidenza sulla spesa sanitaria. Colpiscono tutte le fasce di età ma soprattutto gli adulti e gli anziani, l'aumento dell'età media ne incrementa l'incidenza. Possono essere altamente invalidanti ed in taluni casi letali.Da queste considerazioni nasce l'esigenza di un aggiornamento continuo per confrontarsi sulle nuove strategie terapeutiche sia farmacologiche che elettriche. L'avvento dei anticoagulanti orali diretti ha aperto nuovi orizzonti nel trattamento rispettivamente del rischio tromboembolico della fibrillazione atriale con la sicurezza aggiunta della reversibilità. L'uso sempre più frequente di questi farmaci spalanca le porte verso nuove conoscenze per la prevenzione e la cura delle aritmie. Solamente un confronto fra le diverse figure professionali coinvolte può riuscire a dare una risposta concreta a queste e ad altre domande.