Hub Porta Nova, lunedì giornata di presentazione

L'incontro si terrà presso la sede nella quale sono stati già avviati i lavori di realizzazione del primo ostello della città di Trani.

Alla conferenza saranno presenti il Sindaco della Città di Trani, Amedeo Bottaro, Alessandro Nicola Attolico (dirigente dell'Ufficio di Piano - PON Inclusione), Carmelo Rollo (presidente Legacoop Puglia e vicepresidente Legacoop Nazionale con delega all'Innovazione e al Mezzogiorno), Vincenzo di Cugno (presidente della cooperativa di comunità Porta Nova).

Il progetto "Hub Porta Nova", finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del POR PUGLIA 2014-2020. Azione 9.3. Programma Regionale "PugliaSocialeIN" ha riunito ben cinque associazioni cittadine e prevede tra le prime iniziative la rifunzionalizzazione di una ampia porzione in disuso dell'ex conservatorio di San Lorenzo di Via Nigrò, un prestigioso immobile settecentesco di proprietà comunale nel quale verrà realizzato un "Eco-bike hostel" con 12 posti letto, una sala mensa e una cucina autogestita.

L'Hub sarà attrezzato per ospitare conferenze, riunioni, mostre, spazi per lo smart working e laboratori artistici, una biblioteca di quartiere e una ciclofficina mobile al servizio dei turisti.

Il progetto della cooperativa di comunità intende attivare un sistema virtuoso di servizi per il turismo sostenibile, per l'accoglienza e l'integrazione, per il co-working e facilities per operatori turistici oltre ad una campagna associativa per ampliare la rete di servizi. Tutte le attività saranno ispirate ai principi sui quali si basano le associazioni che costituiscono la cooperativa di comunità: solidarietà, inclusione, cooperazione, mutualismo, sostenibilità ambientale e multiculturalità.

Saranno presenti all'incontro i rappresentanti delle associazioni: llaria Di Terlizzi (presidentessa di Arkadia - Aps), Vincenzo Rutigliani (direttore della Comunità Oasi 2 San Francesco), Vincenza Angarano (Centro Jobel), Pierluigi Colangelo (Legambiente Trani), Cosimo Matteucci (presidente dell'Ambulatorio popolare di Barletta – OdV).

