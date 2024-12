"I colori dell'anima" e il flash mob nel centro commerciale a Molfetta : danza, musica e gentilezza gratuita conquistano tutti

Ricordare proprio in un luogo come un centro commerciale che quello che conta nella vita è innanzitutto coltivare i colori dell'anima che sono dentro di noi, è stato bellissimo due giorni fa, quando l'associazione tranese è arrivata alla Mongolfiera di Molfetta armata di nastri per danzare, microfono per raccontare e cantare e oltre 500 cartoline dedicate alla gentilezza da distribuire. "È stato un momento veramente di grande felicità perché distogliere le persone anche per pochi minuti dallo shopping di Natale - che comunque significa prendersi cura degli altri, di chi si vuol bene - per ricordare quanto sempre vadano coltivati i rapporti umani con gentilezza e con buona disposizione è significato molto davvero per tutte noi che ci impegniamo di continuo a diffondere il senso della solidarietà, della comunione di intenti, della missione di portare gioia: appunto, di dare ancora più sfumature ai colori dell'anima per tutti soprattutto quando le anime si ingrigiscono in momenti di grande difficoltà come quelli della malattia". Le tre allieve di Angela Bini hanno interpretato una danza con nastri colorati che ha letteralmente rapito chi passava da questo flash mob originale ; e la stessa Angela Bini che dopo l'esperienza a The Voice senior è richiestissima in questo nuovo ruolo di performer musicale ha coinvolto tutti nella esecuzione di"rumore" di Ultimo. Una sfilata con castelli riportanti messaggi di gentilezza che va coltivata in se stessi per poterla offrire in maniera più autentica agli altri e la distribuzione di cartoline come piccoli messaggi da portare sempre con sé, da non dimenticare, perché la gentilezza è un muscolo che va allenato e troppo spesso dimenticato; e una volta che diventa o torna a essere parte integrante del nostro modo di essere non può che aiutare a rendere le vite migliori, di sé e degli altri, come la associazione Tranese non si stanca di ricordare attraverso eventi laboratorio, feste in reparti ospedalieri e ogni iniziativa che il cuore possa ispirare.