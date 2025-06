I dati referendari sull'affluenza alle urne a Trani: aggiornamento alle ore 12:00

Alle ore 12 l'affluenza ai cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza in Italia è stata del 7,3%. Il Viminale ha diffuso i primi dati parziali, evidenziando una partecipazione generalmente al di sotto del 10% in quasi tutte le regioni. Per la precisione al 7,3%..Perché i referendum siano validi, è necessario che venga raggiunto il quorum del 50% più uno degli aventi diritto. Nel 2011, ultima volta in cui ai referendum si è votato su due giorni e si è raggiunto il quorum, a quest'ora l'affluenza era superiore all'11,5%.L'attenzione maggiore si concentra sui prossimi aggiornamenti previsti alle ore 19 e 23 di oggi, con seggi aperti anche domani, lunedì 9 giugno, fino alle 15.- Questo il riepilogo sulle percentuali di affluenza alle ore 12:00:Italia 7,42%Puglia 6,19%Bat 5,80%Trani 6,69%- Le sezioni di Trani che registrano la % di affluenza più alta sono:Sezione nr.18Sezione nr.13Sezione nr.04