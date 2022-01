"I Parrucchieri" di Roberto di Perna celebra vent'anni di attività

Dopo anni di impegno, dedizione e professionalità al servizio della città di Trani, il negozio di acconciature di Roberto di Perna "I parrucchieri" celebra i 20 anni dall'apertura.L'attività è stata inaugurata il 28 gennaio del 2002, dal titolare Roberto Di Perna, all'epoca poco più che ventenne, quando l'euro irrompeva nelle nostre vite e quando il tessuto economico era decisamente più solido.Da allora, negli anni, l'attività si è rinnovata ed aggiornata per soddisfare la clientela più esigente, implementando nel 2021 i servizi con l'applicazione per la prenotazione degli appuntamenti, sia da smartphone Android che da Iphone, al fine di ottimizzare i tempi e fornire un servizio puntuale.Roberto Di Perna, dopo aver frequentato l'accademia A.N.A.M dal 1995 al 2000, una delle più importanti in Italia, ha anche frequentato per due anni, dal 2000 al 2002, l'accademia Modainsieme.Anche dopo l'apertura dell'attività, Roberto non ha mai smesso di continuare a frequentare corsi di aggiornamento, per poter offrire un servizio sempre più completo ai suoi clienti.Roberto Di Perna e "I parrucchieri" vi aspettano a Trani in Via Papa Giovanni XXIII n.14.