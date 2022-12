Inaugurato Freetime, il nuovo contemporary bar nel cuore di Trani

11 foto Inaugurazione di Freetime

Social Video 3 minuti Inaugurazione di Freetime

Per un pausa caffé o per un apericena. Freetime è il luogo perfetto dove poter trascorrere qualche ora in compagnia o semplicemente il posto giusto per una breve pausa caffè. E' stato inaugurato ieri sera, alla presenza di don Mimmo de Toma e di tanti curiosi, oltre che amici e parenti, Freetime, il nuovo contemporary bar nel cuore di Trani. A due passi dalla posta centrale, in via Bovio 105, il bar presenta arredamenti contemporanei e al tempo stesso old style; possibilità per i clienti di accomodarsi su comodi sofà o tavoli con sedi.Gestito da Denisa Gishti, Freetime è un bar tutto al femminile: dietro al bancone ci sono sole donne che con dedizione e passione sono pronte a servire un calice di vino o una buona cioccolata calda. Tra le novità, Freetime propone anche colazioni salate data l'esperienza lavorativa di Denisa a Bruxelles. Ma non solo: Freetime propone anche pranzi veloci, soprattutto per chi lavora e ha poco tempo per mangiare qualcosa al volo.Freetime è il luogo perfetto per il tuo tempo libero. Denisa e il suo staff "rosa" ti aspetta!