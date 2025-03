Apre a Trani la seconda sede di "Kemare fish bar"

Ha aperto questa settimana a Trani la seconda sede del "Kemare fish bar" attività nata dall'idea di due imprenditori (Ruggiero e Gianna) specializzati nel settore della ristorazione.In questo "fish bar" ritroverete la tradizione pugliese attraverso, le fritture di mare e le meravigliose pinse di mare, oltre a piatti che richiamano il nostro territorio come le favolose frittelle e friselle farcite con delle tartar di pesce ma anche piatti fusion e di tendenza come la famosa "poke hawaiana" che all'interno del Kemare riuscirete a comporre a vostro piacimento con tantissimi ingredienti. Ed infine il sushi, piatto tipico giapponese, ma che la cuoca Gianna, in seguito alla sua esperienza maturata in tanti anni e attraverso una masterclass a Tokyo è riuscita ad unire al nostro territorio con il Kemare roll (un uramaki fatto con gambero rosso, stracciatella, pomodorini confit e avocado).Questo innovativo fish bar punta ad essere riconosciuto anche nella città tranese come uno dei migliori street food del territorio, dopo Barletta città di origine nella quale è stato già premiato dalla facoltosa guida del gambero rosso nel 2023 e nel 2024 come uno dei migliori street food della regione.Il Kemare Fish Bar si trova in via Bovio 161 ed è un posto da visitare assolutamente per gli amanti della cucina fusion e non.