"Siete insetti", fake news e paura vera: ma è una pubblicità di Netflix

Facciamo chiarezza: l'unico legame tra l'allarme bomba (vero) scattato questa mattina allae il messaggio (falso) apparso su alcuni tabelloni digitali - nelle stazioni di Roma, tra l'altro - è solo la giornata di oggi, 25 marzo, casualmente scelta daper lanciare una campagna di "guerrilla marketing" dedicata alla nuova serie televisivaTra le varie immagini che circolano nelle, tra le vere segnalazioni e i messaggi dei disagi per i viaggiatori, in tanti stanno ricondividendo i video degli schermi della stazione di Roma Termini su cui appare la scrittache ha catturato in effetti l'attenzione dei viaggiatori, e che casualmente si è sovrapposta oggi alla vera allerta nel nostro territorio.Ribadiamo che l'allerta di questa mattina a Trani è vera, sebbene non si sappia ancora con certezza la matrice dell'allarme. Verifiche sono ancora in corso da parte delle forze dell'ordine e del vigili del fuoco.