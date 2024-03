Allarme bomba a Trani, aggiornamenti in tempo reale

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:

• FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (14:25)

• FR 8302 Lecce (6:05) - Roma Termini (12:55)

• FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:25)

• IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00)

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) - Lecce (10:10)

• ICN 765 Milano Centrale (21:15) - Lecce (10:02)

• ICN 755 Milano Centrale (21:50) - Lecce (9:30)

Aggiornamento ore 8.12: Sono in corso verifiche della Polizia di Stato nelle Scuole della Città. A seguito di avvenuta bonifica, il liceo Scientifico può riaprire.

Un allarme bomba nella mattina di lunedì 25 marzo ha scosso l'intera cittadinanza con ripercussioni sia sui trasporti. Alla stazione sono stati trovati diversi biglietti che hanno fatto pensare subito al peggio. Il sindaco Amedeo Bottaro ha quindi disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado.chiuso al traffico anche corso Imbriani nel tratto adiacente la stazione per consentire le verifiche da parte degli artificieri. Traffico cittadino completamente in tilt.Dalle ore 6.30 una squadra dei Vigili del Fuoco con Polizia, carabinieri e Guardia di Finanza è impegnata per possibile presenza di ordigno presso la stazione. Sul posto anche il nucleo specializzato NBCR (nucleare, biologico, chimico Radiologico) VVF di Bari. In arrivo gli artificieri.Corso Cavour è stata chiusa al traffico. Sul posto è nel frattempo arrivato anche il sindaco Amedeo Bottaro.«La prima preoccupazione è stata ovviamente quella di salvaguardare le persone e gli edifici pubblici. Stiamo collaborando con tutte le forze di polizia, i vigili del fuoco, la Prefettura, la sicurezza aziendale di Ferrovie e il Comune di Trani. Stiamo procedendo alle verifiche e alla bonifica dei siti interessati», queste le parole del comandante provinciale dei Carabinieri Massimiliano Galasso. Previste verifiche all'intero complesso della stazione di Trani per poter consentire il ripristino della circolazione dei treni. A breve si attende l'arrivo degli artificieri.: La circolazione permane sospesa, in corso l'intervento delle Forze dell'Ordine.