Servizio di doposcuola comunale, aperti i termini per presentare domanda

Si informa la cittadinanza che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere al servizio di doposcuola per l'anno scolastico 2024/2025. Le attività previste sono finalizzate al raggiungimento del successo formativo, a favorire l'integrazione scolastica e a soddisfare il fabbisogno delle famiglie particolarmente svantaggiate. Il servizio prevede interventi di monitoraggio e supporto scolastico, oltre che di sostegno pedagogico.Il servizio è rivolto a 68 minori residenti nel territorio di Trani di età compresa tra i 6 e i 14 anni compiuti. Il numero dei destinatari del servizio potrebbe variare in base alla possibilità di risorse aggiuntive, di tale eventualità sarà data opportuna comunicazione alla cittadinanza ed ai soggetti che manifesteranno l'interesse all'adesione al presente avviso. Il servizio sarà gestito da Grow Up e Xiao Yan.Le domande dovranno essere presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Trani, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 ed il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:00, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso in Albo Pretorio fino alle ore 12 di venerdì 25 ottobre 2024 (info 0883.581105).