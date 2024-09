Erasmus+ Sport, una delegazione della città di Trani impegnata a Sofia

Una delegazione della Città di Trani è a Sofia, in Bulgaria per partecipare al TPM4 con i partners Bulgaria National Football Team e Bulgarian Basketball Federation ed al partner italiano GEA Coop Sociale. Si sta svolgendo infatti il secondo semestre del progetto TeamUp, cofinanziato dalla Unione Europea.La mission del TPM4 di Sofia è quella di consolidare i risultati ottenuti fino ad oggi in questi 18 mesi di progetto, per sviluppare le attività teoriche in fase operativa, grazie al prodotto di punta "Hybrid Digital Tool".Con la delegazione Comunale è presente il project coordinator Spartaco Grieco ed una rappresentanza della comunità sportiva e scolastica del territorio formata da Niki Ceci, Pino Palmisano e Daniele Vergine. La loro presenza garantirà la fase di pilot all'interno delle scuole del territorio tranese per diffondere la metodologia Digital Hybrid Tool realizzata da tutti i partners di progetto coordinati dalla Università di Vienna.