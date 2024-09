Scuola Petronelli, l'intervista alla neo preside Marilena De Trizio

Le parole della dottoressa Marilena De Trizio all'indomani della sua nomina a dirigente scolastico del II circolo didattico "Mons. Petronelli" e dell'inizio dell'anno scolastico.Sì, i miei primi anni sono stata in Veneto; i primi due anni sono stata a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, poi sono arrivata in Puglia, sono stata a Terlizzi e a Bisceglie e quest'anno a Trani.Sì, sono pugliese di origine, di Molfetta.Allora, innanzitutto serenità e benessere; per me la scuola è prima di tutto luogo di benessere, i bambini devono sentirsi accolti, a casa, tranquilli, quindi in un luogo sicuro; e, inoltre, un luogo sicuro anche dal punto di vista degli affetti e degli apprendimenti. Questa è la mia più grande priorità: il benessere, l'highcare. E poi, secondo me, il benessere non deve essere solamente dei bambini ma anche di tutta la comunità scolastica e dei genitori; perché, se si sta bene in un luogo, lo si frequenta più volontieri, si entra col sorriso a scuola. Quando qualcuno non entra col sorriso in luogo significa che non sta bene. Sicuramente questa è la nostra mission.Secondo me, queste sono tre componenti che non devono mai abbandonare la nostra vita, da quando nasciamo a quando diventiamo adulti, perché – ovviamente – noi, nel corso degli anni, tendiamo sempre a perdere quella vena legata alla creatività, all'entusiasmo, nel compiere anche le piccole cose, che in realtà non ci fanno scoprire il mondo appieno. Se invece noi ci armiamo, e riempiamo le nostre teste e i nostri cuori di creatività e di fantasia e, soprattutto, di entusiasmo in ciò che facciamo, sicuramente riusciremo a portare a termine buone cose. Questo è quello che auguro ai più piccoli: noi dobbiamo diventare esploratori del mondo e per fare questo non dobbiamo mai smettere di incuriosirci, perché è la curiosità che, secondo me, è il motore dello sviluppo e del futuro.Alla preside vanno gli auguri della redazione di Traniviva per un buon inizio dell'anno scolastico e buon lavoro.