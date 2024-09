Martedì 1°ottobre parte la mensa nelle scuole di Trani

Partirà regolarmente domani, martedì 1 ottobre, il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie di Trani. All'insegna della continuità, Il servizio di ristorazione scolastica è garantito dalla ditta Ladisa Srl."Anche quest'anno – dice il sindaco, Amedeo Bottaro, e l'assessore alla pubblica istruzione, Lucia De Mari – avviamo il servizio mensa il primo giorno utile di ottobre per andare incontro alle esigenze delle famiglie e delle scuole. Una buona prassi confermata anche per l'anno scolastico appena iniziato. Non cambiano le cose, come non muterà l'attenzione dell'Amministrazione sulla qualità del servizio. Tra qualche settimana siamo già pronti a confrontarci con genitori ed insegnanti sull'andamento del servizio grazie all'apposita commissione nata in seguito all'approvazione del regolamento specifico approvato in Consiglio comunale nel 2016, uno dei primi provvedimenti portati all'attenzione dell'assemblea da questo governo. Nel corso degli anni la commissione ha permesso un costante dialogo tra l'Amministrazione comunale ed il mondo della scuola, consentendoci di migliorare sempre più la qualità del servizio e di intervenire prontamente su qualsiasi tipo di problema".Complessivamente saranno un migliaio i giovani studenti di Trani che usufruiranno del servizio. Inviariate le tariffe rispetto all'annualità precedente.