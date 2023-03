CosìComodo e Dok: arriva a Trani il servizio di spesa online

Ricevere la spesa direttamente a casa è ora possibile anche a Trani: il punto vendita Dok in Via Giorgio la Pira 14, infatti, aderisce all'e-commerce CosiComodo.it riservato alle insegne del Gruppo Selex.Il nuovo servizio di e-commerce permette a tutti i clienti di fare la spesa online in qualsiasi momento della giornata, anche da mobile, e di riceverla direttamente a casa grazie al servizio Home Delivery.Selezionando il servizio Consegna a Domicilio, infatti, si può ricevere la spesa direttamente a casa, dal lunedì al sabato (dalle 09:30 alle 19:30).Fare la spesa online in questo punto vendita Dok di Trani non è mai stato così facile. Basta scaricare l'app per la spesa CosìComodo Spesa Online da App Store o da Play Store, oppure collegarsi alla pagina https://www.cosicomodo.it/dok/trani-pira-hd per iniziare a fare acquisti online e scoprire i vantaggi fedeltà riservati da Dok, come gli sconti per la spesa online e le offerte speciali.L'assortimento è lo stesso del punto vendita fisico. È disponibile, infatti, anche in versione online, una vasta selezione di prodotti di qualità, dalle grandi marche a quelli a marchio Selex. Dai prodotti enogastronomici a quelli per la cura di casa, persona e animali; dai prodotti dedicati a chi ha esigenze alimentari o di salute particolari, fino ai prodotti specifici per l'alimentazione dei bambini e per il tempo libero.Il servizio di consegna a casa del punto vendita Dok in Via Giorgio la Pira 14 a Trani, è anche garanzia di freschezza: salumi, formaggi, carne o pesce vengono preparati solo pochi minuti prima del ritiro o della consegna; i prodotti freschi o surgelati vengono inoltre conservati alla giusta temperatura fino al momento del ritiro, rispettando così la catena del freddo.La spesa può essere pagata direttamente online grazie alle diverse opzioni di pagamenti possibili. Con il lancio del nuovo servizio di spesa online di Dok, inoltre, è possibile usufruire della promo di lancio per la consegna gratuita a domicilio valida su spese di importo superiore a 50€.