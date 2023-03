Gargiuolo: "Con Sev Iren da Trani porto il risparmio energetico in tutto il Centro Sud"

Quando si dice di qualcuno che "di energia ne ha da vendere": l'espressione non può che essere cucita addosso aimprenditore che, dopo anni di esperienza nel campo delle comunicazioni, nel 2019 ha individuato nel settore energetico un bisogno impellente del mercato dei consumatori pubblici e privati in termini di professionalità, assistenza, convenienza.Una visione lungimirante a tal punto che questa realtà tranese non solo oggi conta oltre cinquanta dipendenti, ma è in continua crescita, visto che l'agenzia nata in Città esercita con mandato SEV IREN in tutto il Centro-Sud: "Dai risultati che stiamo ottenendo potrei dire che stiamo andando al di là di ogni più rosea previsione, visto che in realtà da poco ci sono stati assegnati da Iren anche i territori di Emilia Romagna e Toscana": così Roberto Gargiuolo, amministratore delegato di questa realtà che descrive con l'orgoglio e una soddisfazione nati da una scommessa vinta in un ambito in cui la concorrenza è ormai spietata; "La verità - aggiunge- è che ho puntato da subito sul massimo possibile di standard di qualità dell'offerta. Non è semplicemente una questione di convenienza delle tariffe, obiettivamente convenienti, (), ma soprattutto di". I clienti, grazie alla dislocazione sul territorio possono avere un contatto diretto, personale con l'agenzia; e i contatti telefonici avvengono da parte dello stesso back office dei professionisti che gestiscono e inseriscono le pratiche. "E' un rapporto di fiducia che si instaura con una consulenza e una conoscenza personale prima ancora che con un contratto: e dai riscontri che abbiamo dai clienti siamo sicuri che sia in questo, ripeto , ancor prima che nella estrema convenienza, la ragione di questa diffusione ormai a macchia d'olio fino ad arrivare ormai al Nord Italia. E se dalle Marche o dalla Sicilia l'energia viene scelta da Trani non una , ma più di una ragione ci sarà!"Oggi l' agenzia tranese conta più di 1.600 partner in tutto il territorio assegnato (Puglia, Basilicata , Campania, Calabria, Molise,Marche,Abruzzo, Umbria, Lazio,Sicilia), otto store dislocati nelle città di Bari, Trebisacce, Ariano Irpino, Campagna, Mirabella, Grottaminarda e Lavello oltre le due prossime aperture di questo mese nei territori di Brienza e di altri dieci entro la fine dell'anno. L'obiettivo per il futuro è sviluppare l'espansione proprio in Emilia Romagna e Toscana, aprire altri store monomarca e raddoppiare il numero dei partner arrivando a tremila punti vendita. Obiettivi raggiunti in poco più di tre anni e traguardi nuovi già in vista grazie sicuramente al lavoro di una squadra che ha creduto da subito nel progetto di Roberto Gargiuolo, affiancato non solo dal direttore commerciale- già manager in passato di importanti società- e, direttore generale, da sempre a fianco del padre Roberto nella sua attività imprenditoriale, ma anche da una vera e propria grande famiglia di dipendenti, consapevoli di lavorare per un'azienda che ormai produce economia in modo importante e dunque e porta il nome di Trani nell'Olimpo delle realtà vincenti nate in Puglia ."Ovviamente la mia soddisfazione sta nell'aver creato una realtà produttiva per la mia Città, che amo profondamente e che cerco in ogni modo di esaltare"; e qui gli occhi di Gargiuolo si illuminano di energia nuova, quella che viene dall'anima:. "Merito anche di", gli chiediamo, e qui si scioglie in un sorriso che è quello di un'altra scommessa vinta: "Non posso negare che tantissimi ospiti da tutto il mondo arrivano attratti da questo piccolo resort in riva al mare e poi scoprono che incastonato in una delle città più belle e affascinanti del Mediterraneo; il mio sogno e il mio impegno è perchè possa davvero splendere come merita, magari come ai tempi di Federico II". E magari illuminare anche il nostro splendido vicino di casa, il Monastero di Colonna, che già abbaglia di bellezza i miei ospiti.Con un'energia umana e imprenditoriale così accesa si può davvero sperare in un futuro più luminoso per la Città.