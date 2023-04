"I percorsi di Carlo V" passano anche da Trani: domenica incontro internazionale dell'Archeoclub

L' Archeoclub sede di Trani "Antonio Piccinni" in collaborazione con Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste Associazione Culturale Internazionale "Cultural Routes for All" presenta a Palazzo delle Arti Beltrani, domenica 16 aprile alle 9.30 il web seminar internazionale "Agenda 2030 and the Sustainable Development of European Cultural Routes'. "The European Routes of Emperor Charles V" .I percorsi di Carlo V vedranno interessata città di Trani in un progetto di promozione all'interno dell'agenda 2030 e di cui Trani, attraverso la sede locale Archeoclub, sarà partner. Passato e futuro, patrimonio culturale globale e milieu locale sono nell'implementazione dell'Agenda 2030 per la conservazione e la promozione del patrimonio culturale globale, invitando tutti i paesi a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili rafforzando la collaborazione non solo dei governi a livello internazionale, nazionale e locale, ma anche e soprattutto attraverso un consenso partecipativo che coinvolga tutti gli attori locali.Sono gli stessi obiettivi che si propongono gli itinerari culturali, riconosciuti dal Consiglio d'Europa importante veicolo di comunicazione, scambio culturale tra le nazioni e strumento utile a consolidare l'identità europea. Essi consentono di allargare oltre i confini europei le opportunità di dialogo e collaborazione tra i popoli e ben si allineano agli obiettivi che cinquecento anni fa si proponeva l'Imperatore Carlo V, il cui operato nel 2015 il Consiglio d'Europa ha legittimato con il riconoscimento degli Itinerari europei dell'Imperatore Carlo V.Riunendo terre remote e difformi Carlo V d'Asburgo, il più grande monarca europeo della prima metà del Cinquecento, governò un territorio che si estendeva dai Paesi Bassi alle terre germaniche, dalla Spagna al Regno di Napoli nell'obiettivo di dare unità politica e religiosa a territori e popolazioni diverse per lingua, cultura e istituzioni nel rispetto delle singole identità locali.La sua presenza ed eredità politica si individuano nei tanti monumenti, siti storici e manifestazioni culturali che tengono vivo il ricordo di questo sovrano pan-europeo del XVI secolo. Il web seminar si propone di illustrare il valore degli itinerari culturali europei come strumento che favorisce la comprensione e l'approfondimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 ed indica l'itinerario culturale Carlo V come "caso" di particolare successo nel rispetto di principi di sostenibilità e di governance del patrimonio culturale locale, una opportunità per il nostro territorio.