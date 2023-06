I rosoni della cattedrale di Trani al centro di un incontro promosso da Lions Club

Il Lions Club Trani Ordinamenta Maris in collaborazione con il Comune di Trani e le associazioni Club Unesco, Italia Nostra – presidio di Trani, Trani Nostra, Tranensis, terrà un evento culturale presso la Biblioteca "G. Bovio" di Trani per il giorno 17 giugno p.v. dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Lo scopo dell'evento è quello di portare a conoscenza della città di Trani il progetto di riconoscimento quale patrimonio tutelato dall'UNESCO dei Rosoni delle cattedrali di Puglia ed, in particolare della Cattedrale di Trani.Interverranno, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Trani, Avv. Amedeo Bottaro, e dell'assessore alle Culture, dott. Lucia De Mari, il dott. Antonio V. Gelormini ed il prof. Franco Leone, tra gli ideatori del progetto, che illustreranno il percorso che ha portato questa idea in una fase avanzata per il riconoscimento UNESCO. L'arch. Giorgio Gramegna, invece, si soffermerà sulla Cattedrale di Trani evidenziando le peculiarità ed il pregio anche dei due rosoni. Modererà l'incontro l'avv. Alessandro Moscatelli, referente del Lions Club Ordinamenta Maris di Trani.Il riconoscimento dei Rosoni di Puglia quale patrimonio Unesco è una occasione storica per la Cattedrale di Trani, regina delle cattedrali di Puglia, per essere inserita in un circuito che i Lions stanno sviluppando e diventare meta per nuovi flussi turistici. La cittadinanza è invitata.