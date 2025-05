I tre moschettieri, in scena lo spettacolo dell'istituto Aldo Moro

Un vento di avventura soffierà sul palco del Teatro della Chiesa Angeli Custodi il prossimo 28 maggio, quando la compagnia del Baobab - Laboratorio inclusione dell'I.I.S.S. A. Moro di Trani porterà in scena il musical "I Tre Moschettieri", una libera rivisitazione del celebre classico di Alexandre Dumas.Storie di amore, amicizia, lealtà, coraggio, passione, emozione, riassunti nel celebre motto «Tutti per uno, uno per tutti!»: questa frase non è solo un grido di battaglia, ma un vero e proprio manifesto di collaborazione e supporto reciproco, principi fondamentali che il Laboratorio Inclusione si propone di coltivare."Fare teatro significa vivere due volte: è qui che si vive in pienezza l'inclusione, è il momento in cui le diversità diventano punti di forza e il sentirsi un unicum il motore trainante".Culmine di un percorso di crescita personale e collettiva, derivante da impegno e passione: ogni piccolo gesto, dalla lettura del testo alla memorizzazione della coreografia, dalle prove delle canzoni alla "costruzione" del personaggio, è frutto di ore di prove e di una gran voglia di mettersi in gioco.Lo spettacolo si preannuncia un'occasione per vivere un'esperienza ricca di emozioni e di significato, evidenziando il talento e l'importanza dell'inclusione, fiore all'occhiello della scuola.È prevista una replica speciale la mattina del 30 maggio, dedicata alle scuole medie della città.