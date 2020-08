Il candidato Sindaco Vito Branà accoglie Dino Giarrusso a Trani

Domenica 30 Agosto alle ore 19:00 in Piazza Madre Teresa di Calcutta, il candidato Sindaco Vito BRANÀ illustrerà alla cittadinanza il suo progetto per Trani e accoglierà l'Europarlamentare, portavoce Europeo del Movimento Cinque Stelle, Dino GIARRUSSO, membro della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e noto giornalista, regista e scenografo, conosciuto al grande pubblico per essere stato inviato della trasmissione televisiva "Le Iene".Durante l'evento verranno presentati i 26 candidati del Movimento 5 Stelle al consiglio di Trani, e del candidato al consiglio regionale Andrea BARTUCCI con Antonella LARICCHIA Inoltre si parlerà anche della necessità di votare SÌ al quesito referendario confermativo. Infatti Il 20 e il 21 settembre i cittadini saranno chiamati a decidere il futuro della nostra democrazia, con la possibilità di scegliere se tagliare il numero dei parlamentari, ridurre i costi della politica e rendere più efficiente il parlamento, o esprimersi perché nulla cambi. La nostra riforma costituzionale prevede la riduzione di circa un terzo dei parlamentari che, tra senatori e deputati, passerebbero dagli attuali 945 a 600. Un numero che consentirebbe di risparmiare decine di milioni l'anno, velocizzare i lavori e innescare un meccanismo di selezione migliore dei candidati – e dunque degli eletti. Come ha recentemente sottolineato l'ex presidente della Consulta Valerio Onida, si tratta di una riforma grazie alla quale le Camere avranno la possibilità di funzionare meglio, soprattutto se si coglierà l'occasione di migliorare i regolamenti e le prassi parlamentari. Il tutto senza intaccare minimamente il principio della rappresentatività o il legame tra territori e politica. Il cambiamento è possibile, a Trani, alla Regione, nel parlamento.La cittadinanza è invitata all'evento