Vito Branà: "Incendi al Macao e al Tom, situazione preoccupante in Città"

Quello che è successo al locale "Macao" e poco tempo fa all'altro locale, il "Tom", non può lasciare indifferenti le Istituzioni. Siamo di fronte ad una escalation preoccupante in città, che colpisce il cuore del nostro tessuto imprenditoriale, fatto di giovani che rischiano i propri soldi e che vedono andare in fumo i tanti sacrifici fatti.Sicuramente le autorità competenti faranno il loro lavoro per accertare le cause, che molto probabilmente sono dolose, ma in questo frangente io, come consigliere comunale e Capogruppo del Movimento Cinque Stelle esprimo la mia vicinanza a questi imprenditori, che non si devono sentire soli, ma devono sentire la vicinanza delle Istituzioni e della città intera.