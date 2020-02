Il Carro dei Guitti presenta "Le ultime ore di Shakespeare"

La compagnia teatrale Il carro dei Guitti mette in scena "Le ultime ore di Shakespeare", un atto unico di Mario e Giuseppe Francavilla. L'appuntamento è per domenica 9 febbraio alle ore 18.30 nella sala teatro della scuola media Giovanni Bovio.Le atmosfere romantiche, i momenti suggestivi e i costumi d'epoca faranno immergere lo spettatore in una realtà surreale, tanto che sembrerà di aver davvero sognato ad occhi aperti.Per informazioni e prenotazioni: 3460848726.