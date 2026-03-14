avv.Angelo Guarriello
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Politica

Il centrodestra schiera i "big": domani a Palazzo San Giorgio il via alla corsa di Angelo Guarriello

Domani alle 11:30 la presentazione ufficiale del candidato Sindaco. Sul palco i vertici di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Nuovo PSI per lanciare la sfida delle amministrative

Trani - sabato 14 marzo 2026 9.02
Dopo settimane di lavoro sottotraccia per definire assetti e programmi, il centrodestra tranese esce allo scoperto e lo fa con una vera e propria prova di forza. Domani, domenica 15 marzo, la cornice storica di Palazzo San Giorgio ospiterà l'avvio ufficiale della campagna elettorale di Angelo Guarriello. Non si tratta di una semplice presentazione: la presenza massiccia di sottosegretari, parlamentari ed eurodeputati testimonia come la partita di Trani sia considerata strategica dai tavoli regionali e nazionali della coalizione. Da Marcello Gemmato a Mauro D'Attis, passando per i senatori Marti e Damiani, i vertici dei partiti si stringono attorno alla figura di Guarriello per sancire l'unità di un progetto che punta a scardinare il decennio di amministrazione Bottaro. Per il candidato Sindaco sarà l'occasione per illustrare le prime linee guida di una proposta che promette discontinuità e rilancio per la città, chiamando a raccolta non solo i simboli politici, ma l'intero tessuto civile ed economico del territorio.tl@

Di seguito il testo integrale del comunicato:
IL COMUNICATO STAMPA
«Questa domenica l'avvio della campagna elettorale del centrodestra: ANGELO GUARRIELLO SI PRESENTA ALLA CITTÀ A Palazzo San Giorgio la presentazione ufficiale del candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.
Parte da Palazzo San Giorgio la corsa di Angelo Guarriello verso le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Domenica 15 marzo alle ore 11.30 il candidato sindaco del centrodestra si presenterà ufficialmente alla città nel corso di un incontro pubblico che segnerà l'avvio della campagna elettorale della coalizione.
L'iniziativa rappresenterà il primo momento di confronto con la cittadinanza e con le realtà associative, sociali ed economiche del territorio. Nel corso dell'evento saranno illustrate anche le linee guida del progetto politico della coalizione per il futuro della città di Trani. All'incontro parteciperanno, insieme al candidato sindaco, i rappresentanti istituzionali e i dirigenti regionali, provinciali e cittadini dei partiti e dei movimenti che sostengono la coalizione, oltre ai candidati al Consiglio comunale, agli iscritti e ai simpatizzanti.
Sono previsti gli interventi di Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Salute e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia; del deputato Mauro D'Attis, commissario regionale di Forza Italia; del senatore Dario Damiani, vice commissario regionale Forza Italia; del senatore Roberto Marti, segretario regionale della Lega; dell'eurodeputato Francesco Ventola, coordinatore provinciale Fratelli d'Italia Barletta-Andria-Trani; di Marcello Lanotte, consigliere regionale e commissario provinciale Forza Italia Barletta-Andria-Trani; di Ruggiero Grimaldi, segretario provinciale Barletta-Andria-Trani della Lega; di Rocco Dileo, segretario provinciale Barletta-Andria-Trani di Noi Moderati; di Rocco Cardilli, segretario provinciale Barletta-Andria-Trani del Nuovo PSI. Per Fratelli d'Italia saranno presenti anche gli europarlamentari Chiara Gemma e Michele Picaro, il deputato Mariangela Matera e i consiglieri regionali Andrea Ferri e Tonia Spina.
L'appuntamento di domenica rappresenterà il primo momento pubblico della coalizione di centrodestra, guidata da Angelo Guarriello, con la città e darà ufficialmente il via al percorso politico e programmatico nei prossimi mesi, con l'obiettivo di costruire insieme ai cittadini una proposta di governo capace di rilanciare Trani e aprire una nuova fase per la città. Tutta la cittadinanza è invitata.»
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