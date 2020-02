Il Comitato di Quartiere via Andria organizza "Carnevale in blu"

"Carnevale in blu" sarà una festa per salutare il carnevale organizzata a misura di bambini autistici e non dal Comitato di Quartiere Via Andria e dall'ass.ne onlus Con.Te.Sto.L'evento si terrà in Largo Goldoni Domenica 23 Febbraio 2020 dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Con la partecipazione di Fabrizio FERRANTE quale ideatore del protocollo Trani Autism Friendly.Sarà un momento di inclusione e socializzazione dove con Ingresso è libero è invitata a partecipare tutta la cittadinanza.Inoltre gli operatori dell'ass.ne Con.Te.Sto si renderanno disponibili a condividere le loro esperienze e conoscenze con tutti coloro che ne faranno richiesta e che vorranno approcciarsi al loro panorama per supportare i nostri angeli blu.