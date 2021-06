Orgogliosi di essere...via Andria!

Ed eccoci qui a mostrare le foto coreografiche della nostra zona, cioè l'incrocio tra via Andria e via don Nicola Ragno. Come sempre nelle grandi occasioni (vedi i fuochi di capodanno) il nostro calore porta a volte anche ad esagerare, ma a noi piace così. Bandierine, bandiere e bandieroni tricolore adornano la nostra zona grazie al contributo di noi stessi, sia economico che di volontà, sotto un sole cocente e un caldo torrido per rendere la zona bella e colorata.A volte ci capita sentir parlare non bene di noi e questo ci rende più orgogliosi perché chi ci conosce sa che in via Andria si sta bene e si vive bene, ma poi allo stesso tempo la gente ci esalta guardando stupita ciò che siamo in grado di fare con la solita frase dialettale "Avit vist alla via Iendr c'iann fett? E bell propr". Per concludere vi mostriamo le foto che sono un amarcord per tutti e che la nostra nazionale possa darci grandi soddisfazioni. Forza azzurri!