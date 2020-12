Il Comitato per il riutilizzo dell'ospedale di Trani si presenta alla città

Giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 17:00, presso la sala del ristorante Cinque Sensi a Trani, si terrà la conferenza di presentazione del Comitato per il riutilizzo dell'Ospedale di Trani che presenterà la sua proposta concreta a politici comunali, regionali e nazionali per condurre alla riutilizzazione dell'attuale PTA di Trani come luogo di cura per i cittadini ammalati di Covid-19. I giornalisti potranno porre domande aperte ai membri del Comitato ed agli esperti presenti.La presentazione potrà essere seguita in diretta Facebook sulla pagina FB del Comitato