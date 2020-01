Il Comune di Trani abbraccia il "Progetto Fico" per promuovere i prodotti agricoli del territorio

Nei giorni scorsi l'assessorato all'agricoltura, delega affidata all'assessore Michele di Gregorio, ha reso possibile l'esposizione di alcuni prodotti agricoli d'eccellenza del nostro territorio nella splendida vetrina del "Progetto Fico", all'interno del Parco Fico (Fabbrica Italiana Contadina) Ew, situato a Bologna. Il Parco Fico Ew è un complesso nel quale sono condensate le eccellenze dell'enogastronomia italiana in un rapporto diretto di produzione, commercializzazione e somministrazione e gestisce le attività di promozione e commercializzazione delle esperienze e degli eventi fruibili dai visitatori del parco tematico relativo al Progetto Fico.Il Parco "Fico" di Bologna è il più grande del mondo: 10 ettari che raccolgono la meraviglia della biodiversità Italiana in cui si possono apprezzare i processi produttivi di pane, formaggi, paste, olio, dolci etc.Ebbene anche il Comune di Trani con la collaborazione dell'azienda "ORO di Trani" ha potuto esporre in tale prestigiosa vetrina alcuni delle sue eccellenze gastronomiche dando visibilità alla nostra città considerato che nello stand, messo a disposizione del nostro Comune, è stato possibile degustare ed ammirare i prodotti agricoli della nostra città e distribuire ai numerosissimi visitatori materiale promozionale della stessa.