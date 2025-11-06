Bontà Divine, l’eccellenza del territorio tra tradizione, accoglienza e piatti pronti

10 foto Bontà Divine

Nel panorama gastronomico tranese c'è una realtà che unisce tradizione, innovazione e sorrisi: Bontà Divine, la macelleria con cucina ormai nota come una delle eccellenze del territorio. A guidarla ci sono Enzo e Rossella, coppia nella vita e nel lavoro, che hanno trasformato la loro passione in un progetto concreto: offrire ogni giorno ai clienti carni selezionate e piatti pronti di altissima qualità.Una missione portata avanti con un grande team, professionale ma allegro, sempre con la battuta pronta, capace di far sentire chiunque entri come parte della famiglia. Ogni giorno la cucina interna sforna primi piatti, contorni, secondi e specialità gastronomiche perfette per una pausa veloce, un pranzo da portare in ufficio o una cena gustosa da portare a casa. Piatti che profumano di tradizione, preparati con ingredienti freschi e genuini, sempre nel segno della qualità.E per gli intenditori? La vera chicca è la carne frollata, selezionata dalle migliori filiere e maturata in ambiente controllato per esaltarne morbidezza e sapori. Una proposta che racconta l'impegno di Bontà Divine nel puntare sempre all'eccellenza.Situata nel cuore di Trani, in Corso Vittorio Emanuele, 93, Bontà Divine è diventata un punto di riferimento per chi cerca qualità, autenticità e accoglienza. Una realtà che sostiene e rappresenta il territorio, sia nella scelta dei prodotti, sia nel diffondere la cultura del buon cibo pugliese.Non è solo un punto di riferimento in città. Per chi vive lontano da Trani, le specialità della macelleria possono arrivare in tutta Italia, grazie a spedizioni sicure che mantengono intatti sapore e freschezza.Da Bontà Divine ogni giorno è l'occasione giusta per regalarsi un momento di piacere, un'esperienza di gusto, calore e attenzione che chiunque porta con sé, anche dopo l'ultimo boccone.