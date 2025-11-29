Lorenzo Musetti a Trani: visita a sorpresa a Casa Sgarra

Una visita inaspettata quanto gradita quella di Lorenzo Musetti, tra i tennisti più talentuosi e promettenti del panorama mondiale, che nella giornata di ieri ha fatto tappa nella città di Trani. L'atleta, attualmente tra i top player del circuito ATP, ha scelto di concedersi un momento di pausa, lontano dai riflettori e dai ritmi frenetici dei tornei internazionali, facendo visita a Casa Sgarra, ristorante stellato di Trani.Musetti è stato immortalato in alcuni scatti pubblicati sulla pagina Instagram dello chef Felice Sgarra che lo ritraggono sorridente e rilassato, in un contesto decisamente diverso da quello a cui il pubblico è abituato. Non la tensione del campo né le luci delle arene internazionali, ma il calore del Sud e l'eleganza discreta di una delle città più affascinanti della Puglia.Il suo passaggio a Trani, seppur breve, non è passato inosservato. A Casa Sgarra Musetti ha potuto apprezzare le creazioni dello chef Felice Sgarra, che ha accolto l'ospite con la consueta ospitalità e cura del dettaglio.Un incontro tra eccellenze: quella sportiva, rappresentata da un atleta che ha fatto del talento e della disciplina le sue cifre stilistiche, e quella gastronomica, che a Trani continua a rappresentare un punto di riferimento per l'intera regione.