Il Comune di Trani organizza attività di idroterapia per bambini con disabilità

A Trani, presso la piscina Di Palma (via Barletta 164/A) è stata organizzata un'attività di idroterapia rivolta a bambini/e e ragazzi/e con disabilità di età compresa tra 4 e 25 anni.L'attività sarà condotta da terapisti specializzati con l'obiettivo di migliorare il livello motorio e cognitivo dei giovani. In previsione dell'inizio del corso (in programma ogni sabato a partire dal 30 settembre) è data la possibilità agli interessati di far pervenire una manifestazione d'interesse all'indirizzo mail taf@comune.trani.bt.it dalle ore 9 del 25 settembre alle ore 9 del giorno successivo.Le mail verranno valutate dagli uffici, non costituiscono diritto acquisito per la partecipazione e verranno utilizzate nell'ambito delle successive iniziative del Trani Autism Friendly.