Il Giullare sbarca agli Stati Generali della Cultura Accessibile  a Pesaro

L'idea de "Il Giullare" in tutte le sue declinazioni, dal Festival nazionale del Teatro contro ogni barriera alla Compagnia Teatrale e alla Locanda e al Truck, è idea che sempre più suscita atten-zione, viene considerato un modello culturale di inclusione, in tante occasioni è argomento di formazione e informazione…… ed è per questo ad esempio che Pesaro, Capitale della Cultura Italiana 2024, in occasione degli Stati Generali della Cultura Accessibile del prossimo 13 aprile presso l'Auditorium Scavolini organizzati in collaborazione con Rai per la Sostenibilità, ed in particolare con la trasmissione "O anche No" che da anni segue anche il Festival Il Giullare, tra le realtà ospitate a partecipare ha scel-to proprio Il Giullare.Un'occasione prestigiosa in cui, oltre a raccontare del Festival e delle sue varie evoluzioni in uno dei PANEL previsti, ci confronteremo, conosceremo, creeremo ulteriori connessioni con le diverse esperienze di eccellenza italiane invitate ad affrontare i temi della cultura accessibile spaziando dal teatro alla musica, dai musei ai trasporti, dalla comunicazione alle risorse naturalistiche e paesaggistiche.Opportunità che oltre alla narrazione e condivisione dell'esperienza che con fatica portiamo avan-ti da molti anni, consentirà di far conoscere ancora una volta il lavoro della Compagnia Teatrale Il Giullare che fin dal 2000 porta avanti l'idea che il teatro, come l'arte in generale, sono un para-digma ideale di parità: lo spazio dove la diversità non è più visibile ed è al massimo tangibile uno stile artistico differente. Infatti nel pomeriggio con un estratto dello spettacolo "IO – La Rinascita" i nostri 16 attori cercheranno di stupire anche la Capitale Italiana della Cultura.Non solo Pesaro per Il Giullare, ma anche collaborazioni sempre più frequenti con le Università: infatti Mercoledì 10 Aprile alle ore 17.00 presso l'Auditorium "Peppino Prencipe" di Monte Sant'Angelo (FG), all'interno dell'Inclusion Fest organizzato dall'Università di Foggia, lo Spettacolo "IO – La rinascita" proverà ad emozionare il pubblico del Gargano.Ed infine Sabato 13 aprile nella rassegna teatrale "Aspettando il Festival Il Giullare XVI Edizione" presso il teatro del Centro Jobel arriva la Compagnia Teatrermitage di Molfetta con lo spettacolo "Sola contro la mafia" con Arianna Gambaccini per la regia di Vito d'Ingeo. Lo spettacolo è ispira-to al libro "Non la picchiare così" (edizioni La Meridiana) scritto da Francesco Minervini che a fine spettacolo, insieme al referente del Presidio di Libera Trani e alle referenti del Centro Antiviolen-za SAVE della nostra cooperativa sociale Promozione Sociale e Solidarietà, ci accompagneranno in un percorso di riflessione tra violenza di genere e mafia.Le porte si apriranno fin dalle 20.30 per accogliere gli spettatori con "tarallucci e vino" serviti da "La Locanda del Giullare".Alle 21.00 sipario.Alle 22.30 si potranno gustare i panini e le bibite del Truck del Giullare!I posti sono limitati ed è necessario prenotare o sul sito www.ilgiullare.it o solo con messaggio whatsapp al 3515704861.Con sacrificio e tanti sforzi (tutto quello che vi raccontiamo è interamente autofinanziato e/o so-stenuto parzialmente dalle famiglie) ma anche con la passione e la ferma convinzione di credere che creare cultura sia la strada maestra per un cambiamento, invitiamo per quanto possibile cit-tadini, imprenditori, Enti Pubblici "sensibili ai sogni" a sostenerci nelle forme che potrete concor-dare con noi, e vi invitiamo a diventare "promotori di follia" seguendoci sulle pagine social targa-te "Il Giullare"!La PresidenteAngarano Vincenza (detta Cinzia