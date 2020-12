Il mare è la nostra energia!

Social Video 30 secondi Addio al 2020 con bagno a Colonna

Una giornata fredda ma piena di azzurro, questa dell'ultimo dell'anno. Quasi stride il sole splendente con la cappa che ha imprigionato le nostre vite e si è presa anche tanta parte del Natale. Ma l'orizzonte è limpido dove il mare s'incontra col cielo, e era proprio in quella direzione che stamane una signora si è tuffata poco dopo mezzogiorno."E' parte di me fare il bagno anche nella stagione invernale, e non ho potuto fare a meno di venire anche oggi: quest'anno ci ha tolto serenità, persone care, la quotidianità e io è come se questa mattina fossi venuta a lavarmi di tutto il male che ci ha investito, la mia maniera per accogliere un tempo nuovo".L'augurio per il 2021 di una nostra bella donna tranese, che non avrà il fisico della Pellegrini ma è bellissima nella sua forza, nella sua tempra e tonicità e nel sorriso luminoso con cui è uscita dall'acqua, raggiante della possibilità di poter godere di un bene grande come il mare .Un'emblema di Trani , della ricchezza nell'energia che il mare in riva al quale sorge la nostra città è capace di darci : "Un potentissimo antidepressivo", mi dice, e condivido sapendolo bene anch' io.Un'energia che dobbiamo saper prendere dal mare per poter ricominciare dopo un anno nefasto come questo che ha colpito la collettività e ognuno di noi, con i propri drammi, angosce , paure , lutti, privazioni..."E domani lo farai di nuovo? ""No, domani devo cucinare!": perchè le donne, e alcune più di altre, si sanno organizzare per riuscire a fra tutto. Anche rendere cosi splendente l'ultimo giorno di un anno oscuro per dedicarsi al pranzo del giorno di festa.