Il Natale digitale alla scuola Petronelli

Il Natale per le scuole è sempre stato un momento molto sentito nella vita scolastica: preparazione di addobbi per corridoi e classi, canti, presepe vivente, cartoncini, poesie, scambi di auguri.Un periodo questo vissuto sempre con gran fermento ed emozione da parte di studenti, insegnanti e famiglie."Quest'anno il Natale sarà diverso", sembrano dire e pensare tutti in questi giorni prefestivi; ed è proprio a questa frase che il 2° Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani, sempre attento alla valorizzazione di esperienze e sperimentazioni che promuovano la cultura del digitale a tutto tondo, vuole dare un senso nuovo, più pieno, più entusiasmante. Tutta la comunità scolastica, coordinata dal Dirigente Scolastico, la prof.ssa Giuseppina Tota, accoglie con entusiasmo l'iniziativa del Natale digitale, proposta dal Ministero dell'Istruzione, per dimostrare che lo spirito natalizio supera la distanza e che Babbo Natale arriva, anche in digitale!Nella giornata di giovedì 17 dicembre, infatti, a partire dalle ore 10:00, in diretta streaming, alunni, insegnanti e genitori del 2° Circolo saranno i protagonisti dei laboratori digitali di innovazione del "Natale Digitale 2020", l'iniziativa che il Ministero dell'istruzione promuove per diffondere l'educazione digitale nelle scuole. Nel corso dell'iniziativa saranno collegate, in diretta, scuole del primo e del secondo ciclo, che proporranno attività ispirate al Natale e realizzate con le nuove tecnologie come l'accensione di un albero formato da oltre 6.000 led all'interno di schede programmate a distanza dagli studenti, sfide di storytelling dedicate a Gianni Rodari, musiche natalizie digitali, animazioni e giochi interattivi, dolci natalizi prodotti con la cucina digitale. Alcuni testimoni di eccezione, inoltre, faranno, in diretta, gli auguri a tutte le scuole.Per seguire il "Natale digitale 2020", in diretta streaming, basterà collegarsi, a partire dalle ore 10.00 di giovedì 17 dicembre 2020, al seguente canale Chi l'ha detto che un Natale "diverso", non sia, invece, un Natale speciale?!