Il Pd presenta i candidati per le prossime elezioni politiche

Saranno presentati domani, giovedì 1 settembre alle ore 10.30, presso la sede provinciale del Partito Democratico a Trani in via Aldo Moro n° 22., nel corso di una conferenza stampa, i candidati nelle liste del Partito Democratico per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.Saranno presenti e interverranno: l'On. Francesco Boccia, candidato nel collegio plurinominale al Senato; Debora Ciliento, Giovanni Vurchio, Shady Mohammad Alizadeh, candidati nel collegio plurinominale Foggia-BAT alla Camera; Sabino Zinni, candidato nel collegio uninominale alla Camera; Domenico Lomelo, candidato nel collegio uninominale al Senato. Saranno inoltre presenti il Sindaco della città di Andria, avv. Giovanna Bruno, e della Città di Trani, avv. Amedeo Bottaro.