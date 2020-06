Il Polo museale riapre i battenti: ecco gli accessi consentiti

"Il Polo Museale mostra e racconta storie millenarie, di emozioni forti, indimenticabili. Il Polo Museale vi aspetta, come tanti altri luoghi in giro per il bel paese feriti dal silenzio. Ci riprenderemo tutto e, insieme, ora riprendiamo a fare il nostro bellissimo lavoro". Il Polo Museale di Trani ha finalmente riaperto i battenti, lo ha fatto lo scorso 26 maggio, ma prima di volerlo comunicare e diffondere ha preferito testare tutte le procedure di sicurezza per far fronte all'emergenza sanitaria che ci ha colpito e garantire ai propri utenti i massimi livelli di sicurezza nel rispetto delle normative vigenti.Dunque sono nuovamente consentiti gli accessi al:• Museo Diocesano• Museo della macchina per scrivere• Biblioteca Orientalis• Museo Sinagoga Sant'AnnaIl Polo Museale ha adottato i seguenti orari di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00, mentre resterà chiuso il pomeriggio. Il sabato e la domenica, invece, dalle 9.30 alle 13.30 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.L'ingresso, in questa prima fase, sarà consentito in numeri ridotti ed è gradita la prenotazione da effettuarsi telefonicamente al numero 0883 582470 oppure via mail all'indirizzo info@fondazioneseca.it. Gli utenti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina di protezione e i guanti mono-uso, oltre a rispettare sia all'interno che all'esterno della struttura la distanza minima di 1 metro. All'interno del Polo, un percorso predefinito consentirà di visitare le varie Collezioni storiche e contemporanee e le mostre in corso.