Il Porto di Trani si prepara a salutare la piattaforma galleggiante

Il Porto di Trani si prepara a salutare per sempre la piattaforma galleggiante oramai dismessa, nata come ristorante negli anni '80 e poi divenuto punto informativo e di esposizioni con l'amministrazione Avantario. Con un avviso pubblico, infatti, il Comune intende affidarsi ad un operatore esterno che ha già manifestato la sua proposta di acquisto per smontaggio e smaltimento dei materiali non riutilizzabili.Nel documento si legge nel dettaglio che «il Comune di Trani intende alienare la piattaforma galleggiante dismessa ed ubicata all'interno della Darsena Comunale con l'obbligo per l'acquirente dello smontaggio, trasporto in altro luogo e conseguente smaltimento dei materiali di risulta non riutilizzabili previo l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni senza che le predette attività comportino oneri e spese per questa amministrazione; che l'operatore economico qualora intenda manifestare l'interesse all'acquisto dovrà dimostrare con apposita documentazione, da allegare alla manifestazione di interesse, la capacità tecnica ed economica all'esecuzione dello smontaggio delle opere in ferro, trasporto in altro luogo e conseguente smaltimento dei materiali di risulta non riutilizzabili; che l'operatore economico che ha già manifestato la proposta di acquisto, per cui si è resa necessaria la pubblicazione del presente atto, dovrà riformulare la proposta secondo le modalità indicate nel presente avviso». Si precisa infine che »l'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento anche dopo aver individuato l'operatore economico acquirente, potrà sospendere, annullare e revocare la presente manifestazione di interesse senza dover corrispondere a tutti gli operatori economici partecipanti alcun rimborso per qualunque spesa o costo sostenuto ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di interesse».