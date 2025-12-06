Porto Trani - Darsena Comunale
Porto Trani - Darsena Comunale
Politica

Trani, concessione ventennale al porto senza Piano Regolatore

Maria Grazia Cinquepalmi (Trani2026): "Atto illegittimo, intervenire per tutelare legalità e trasparenza"

Trani - sabato 6 dicembre 2025 06.56 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Movimento Trani2026 a firma dell'avv. Mariagrazia Cinquepalmi: "Il Comune di Trani ha aggiudicato per 20 anni la concessione della Darsena comunale alla società Marinedi s.r.l., nonostante la Legge Regionale Puglia 17/2015 preveda che, in assenza del Piano Regolatore del Porto, le concessioni non possano superare i 4 anni."

"Il Comune, inoltre, non dispone né del Piano Regolatore Portuale né del Piano delle Coste, strumenti obbligatori per bandire gare demaniali, come più volte ribadito dalla Regione Puglia. A ciò si aggiunge un elemento di palese inesattezza, la procedura è stata definita come "aggiudicazione definitiva e non efficace", una formula non prevista dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023). Il Codice, infatti, non contempla l'aggiudicazione "senza efficacia", avendo abolito le vecchie distinzioni tra provvisoria e definitiva. L'utilizzo di un atto giuridicamente inesistente mina ulteriormente la validità dell'intero procedimento".

"Si chiede, pertanto, l'intervento immediato di Capitaneria di Porto – Barletta, Agenzia del Demanio, Regione Puglia – Servizio Demanio Costiero e Portuale, Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania – Molise – Puglia – Basilicata, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affinché valutino immediatamente la regolarità dell'iter e, se necessario, dispongano l'annullamento della procedura, a tutela della legalità, della trasparenza e dell'interesse pubblico."
  Darsena comunale
