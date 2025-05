Al via la rimozione della pedana del ristorante galleggiante nella Darsena di Trani

Di quel ristorante galleggiante è rimasto solo il ricordo: e da oggi anche la pedana della struttura che negli anni era stata utilizzata come deposito per sub e diportisti, trasformandosi in un luogo fatiscente a contrasto con la bellezza del panorama del porto di Trani, sarà dimenticata. I lavori sono cominciati questa mattina e in molti si chiedono se per l'area sono in vista nuovi progetti per la valorizzazione di uno dei porti considerati tra i più suggestivi in Italia.