Il presepe nella Chiesa di San Donato compie 30 anni

L'Associazione "Madonna delle Grazie" celebra quest'anno la 30^ edizione del presepe nella Chiesa di San Donato.Infatti nel 1990, in seguito alla riapertura al culto della chiesa, su iniziativa di Giovanni Bruno e del Sacerdote Don Mauro Sarni, con il patrocinio dell'Associazione allora presieduta dalla Signora Maria Pizzi Loiodice, viene allestito il primo presepe, allestimento che puntualmente ad ogni Natale viene presentato ai visitatori, sino a giungere oggi alla sua trentesima edizione. Sempre apprezzato dalla cittadinanza, l'allestimento è stato sempre più perfezionato anche attraverso accurati restauri delle varie parti che compongono l'opera. Numerose negli anni le collaborazioni, tra cui i Padri Agostiniani della nostra città Pasquale Cormio e Pasquale Di Lernia. II presepe, di chiara matrice napoletana, si avvale dell'utilizzo di pastori originali del Settecento e di scenografie di particolare suggestione, tanto da essere richiesto negli ultimi anni anche in altri siti. Infatti, per questa edizione Giovanni Bruno ha anche curato l'allestimento presso la Basilica della SS. Trinità in Viterbo.Oggi l'Associazione "Madonna delle Grazie" attraverso la sua Presidente, la Signora Laura Torelli Manzi, esprime la soddisfazione per il traguardo raggiunto augurandosi che nel tempo possa continuare quella che ormai può definirsi una tradizione che ha notevolmente contribuito ad incrementare e rivalutare nella nostra città il presepe ed il messaggio evangelico in esso contenuto.