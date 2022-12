Trani si prepara al Natale, quest'anno il presepe cittadino all'interno di un albero alto 22 metri

In attesa che venga ufficializzato il programma di Trani t'incanta, la rassegna natalizia organizzata dal Comune di Trani, oggi sono iniziate in città le installazioni delle luminarie: l'accensione, parziale, è prevista per giovedì 8 dicembre.Dopo la festività dell'Immacolata si aprirà il cantiere in piazza Libertà per l'installazione del tradizionale presepe cittadino con un'importante novità rispetto agli scorsi anni: il presepe sarà allestito all'interno di un grande albero di Natale a forma conica, alto 22 metri e con un diametro di base di 8 metri. L'albero supererà tutti i palazzi circostanti consentendo di essere scorto anche da lunghe distanze. L'abete, inoltre, avrà tre ingressi, uno principale sulla parte frontale di piazza Libertà e altri due laterali per consentire il deflusso dei visitatori.Segnaliamo infine le nuove installazioni artistiche a partire dal 10 dicembre in via Bovio: le strutture possiedono, nella parte superiore, un cuore che si aprirà venerdì 23 dicembre. Fino a quella data chiunque può scrivere e imbucare, nella apposita fessura creata nelle scenografie, messaggi di pace e speranza.