Presepe multimediale nel ricordo di Giuseppe Curci

Fra i tanti eventi e attrazioni di questo Natale 2019 tranese, ci piace richiamare l'attenzione sul Presepe multimediale realizzato come ogni anno dall'estroso concittadino Giovanni Curci.Con la consueta passione, ecco presentato al pubblico un presepe interamente gestito da una piattaforma informatica, con suoni in Dolby stereo e personaggi in 4D.Ma quel che ci preme sottolineare è che quest'anno tra i vari personaggi ce n'è uno speciale: il professor Giuseppe Curci, amato zio dell'autore del presepe Giovanni e da poco scomparso. Lo abbiamo ricordato come valente e preparato storico delle tradizioni religiose e autore di innumerevoli pubblicazioni sui principali temi della devozione locale, ma soprattutto sulla figura di San Pio di Pietrelcina, del quale il professor Curci è stato un Figlio spirituale.La figura di Giuseppe Curci si staglia nel quadro multimediale e suggestivo della realizzazione di Giovanni e richiama il Simbolo per eccellenza di una narrazione sacra in cui lui stesso è centro e anima laica, come fu in vita nel racconto della dimensione religiosa attraverso le sue interessanti e curatissime opere.Il presepe multimediale è un'esperienza da vivere, oltre che una "rappresentazione" originale da non perdere, ed è visitabile qui a Trani in via Cilea, nei pressi dello stadio, all'incrocio con via Vecchia Corato.