Stasera la benedizione del presepe artistico in piazza Libertà

Sabato 23 Dicembre, alle ore 19.15, in Piazza della Libertà, ci sarà l'inaugurazione e Benedizione del Presepe Artistico Cittadino con la presenza del nostro Arcivescovo Leonardo D'Ascenzo e il Sindaco Amedeo Bottaro. Prima dell'inaugurazione, ci sarà la Santa Messa alle ore 18.30 nella Chiesa di San Rocco e al termine della Celebrazione, in processione, verrà portato il bambinello per deporlo nel Presepe. Dopo la benedizione del Bambinello e dei bambinelli che ognuno porterà, a seguire, Concertino di Natale "Gesù e Francesco, da Greccio e in tutto il mondo, un Presepe nel segno della Pace" a cura dei bambini e adulti della Parrocchia di San Francesco d'Assisi. Il tema, oltre all'anniversario dell' VIII° Centenario del Presepe di Greccio in cui San Francesco diede vita alla tradizione in tutto il mondo, sarà la Pace.I bambini e adulti allieteranno il momento con canti tradizionali natalizi e verranno letti messaggi di pace, creati dai bambini e dagli adulti, affinché possano illuminare i cuori di tutti e pregare perché finisca la guerra in Ucraina, Israele e in tutti gli angoli del mondo. Ci sarà anche il ricordo e un messaggio contro la Violenza sulle Donne, fenomeno purtroppo vivo nei nostri tempi e che non tende a fermarsi. Il tutto si concluderà con un medley natalizio e gli auguri da parte di tutta la Comunità Parrocchiale.