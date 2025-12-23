Trani, stasera il rito del Bambinello e la Luce di Betlemme in Piazza Libertà

Si rinnova questa sera, martedì 23 dicembre, uno dei riti più attesi e sentiti del Natale tranese. Alle ore 19.00 circa, al termine della celebrazione eucaristica nella chiesa di San Francesco, il Vescovo provvederà alla solenne collocazione del Bambinello nel presepe artistico allestito in Piazza Libertà. La cerimonia di quest'anno si carica di un ulteriore e profondo significato simbolico: ad illuminare la grotta sarà infatti la Luce della Pace, la fiamma attinta direttamente dalla lampada perenne della Natività a Betlemme e giunta in città nei giorni scorsi. Saranno gli Scout di Trani a depositare la luce accanto alla culla, un gesto di speranza e fratellanza che unisce la comunità tranese al resto del mondo. L'allestimento del 2025 conferma una tradizione avviata nella seconda metà degli anni Sessanta dal compianto professor Aurelio Carella.Quest'anno l'opera è stata realizzata per conto dell'Amministrazione Comunale dall'Associazione Trani Soccorso, su progetto di Carlo Scarcella. Un lavoro corale reso possibile dall'impegno del presidente Andrea Fasciano, dalla direzione tecnica del geometra Marco Capurso e dal contributo di numerosi volontari e artigiani (tra cui Felice Botta, Vito Stella, Giuseppe Ventura, i fratelli Franco e la Tecnogest di Leonardo Curci), oltre al supporto logistico della D.L.A. per l'impiantistica. Un presepe che non è solo rappresentazione artistica, ma punto di incontro tra fede, storia cittadina e, da stasera, messaggio universale di pace.