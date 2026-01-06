Attualità
L’Epifania è una festa di piazza: oggi a Trani l’invasione delle 1.600 calze per "È arrivata la Befana"
Appuntamento alle 11:30 in Piazza Libertà per l'8ª edizione firmata Trani Soccorso
Trani - martedì 6 gennaio 2026 07.15
La magia delle feste a Trani si conclude con un abbraccio collettivo alla città. Martedì 6 gennaio 2026, Piazza Libertà diventerà il palcoscenico dell'ottava edizione di "È arrivata la Befana", l'iniziativa promossa da Trani Soccorso O.D.V. con il patrocinio del Comune, pensata per regalare un momento di gioia pura ai bambini e alle loro famiglie.
Un dono per tutti: l'attenzione all'inclusività
Il cuore pulsante della manifestazione, fissata per le ore 11:30, sarà l'arrivo della tradizionale vecchina, pronta a dispensare sorrisi e dolciumi. L'evento si distingue quest'anno per una forte impronta inclusiva: saranno distribuite gratuitamente ben 1.500 calze, a cui se ne aggiungono 100 specificamente senza glutine.
Questo gesto, semplice ma concreto, nasce dalla volontà di abbattere ogni barriera, permettendo anche ai bambini con intolleranze o celiachia di vivere la festa senza rinunce. Un segno di vicinanza alle famiglie che trasforma la distribuzione dei doni in un momento di cura condivisa.
Musica, elfi e magia a cielo aperto
Non solo dolci: Piazza Libertà si trasformerà in un vero e proprio "teatro a cielo aperto". La mattinata sarà scandita dal ritmo e dall'animazione:
Il successo e la continuità di "È arrivata la Befana" sono il frutto di un lavoro di squadra che vede diverse realtà del territorio unite per il bene comune. L'evento è reso possibile grazie alla sinergia tra:
ℹ️ Info Utili per partecipare
- Musica e Giochi: Il dj Vittorio Cassinesi guiderà i presenti tra canti e momenti ludici.
- Coreografie: Gli elfi danzanti della Trani Dance Scuola di Ballo coloreranno la piazza, portando un'atmosfera vivace e fiabesca.
- Società Cooperativa Sociale Trani SOS
- Trani Autism Friendly
- Durante e Dopo di Noi
- I media partner Il Giornale di Trani e Trani Viva
- Quando: Martedì 6 Gennaio 2026
- Orario: Ore 11:30
- Dove: Piazza Libertà, Trani
- Costo: Evento gratuito
- Distribuzione: Fino a esaurimento scorte (disponibili opzioni Gluten Free)