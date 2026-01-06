L’Epifania è una festa di piazza: oggi a Trani l’invasione delle 1.600 calze per "È arrivata la Befana"

Musica e Giochi: Il dj Vittorio Cassinesi guiderà i presenti tra canti e momenti ludici.

Coreografie: Gli elfi danzanti della Trani Dance Scuola di Ballo coloreranno la piazza, portando un'atmosfera vivace e fiabesca.

Società Cooperativa Sociale Trani SOS

Trani Autism Friendly

Durante e Dopo di Noi

I media partner Il Giornale di Trani e Trani Viva

Fino a esaurimento scorte (disponibili opzioni Gluten Free)

La magia delle feste a Trani si conclude con un abbraccio collettivo alla città., Piazza Libertà diventerà il palcoscenico dell'ottava edizione di, l'iniziativa promossa da Trani Soccorso O.D.V. con il patrocinio del Comune, pensata per regalare un momento di gioia pura ai bambini e alle loro famiglie.Il cuore pulsante della manifestazione, fissata per le, sarà l'arrivo della tradizionale vecchina, pronta a dispensare sorrisi e dolciumi. L'evento si distingue quest'anno per una forte impronta inclusiva: saranno distribuite gratuitamente ben, a cui se ne aggiungonoQuesto gesto, semplice ma concreto, nasce dalla volontà di abbattere ogni barriera, permettendo anche ai bambini con intolleranze o celiachia di vivere la festa senza rinunce. Un segno di vicinanza alle famiglie che trasforma la distribuzione dei doni in un momento di cura condivisa.Non solo dolci: Piazza Libertà si trasformerà in un vero e proprio "teatro a cielo aperto". La mattinata sarà scandita dal ritmo e dall'animazione:Il successo e la continuità di "È arrivata la Befana" sono il frutto di un lavoro di squadra che vede diverse realtà del territorio unite per il bene comune. L'evento è reso possibile grazie alla sinergia tra:L'iniziativa conferma la vocazione di Trani nel promuovere eventi, dove la tradizione incontra la responsabilità sociale. In quella mattina di gennaio, la città si stringerà attorno ai suoi cittadini più giovani, celebrando l'Epifania non solo come la fine delle vacanze, ma come un nuovo inizio all'insegna della condivisione e della comunità.