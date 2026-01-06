Trani, l’Epifania è una festa di piazza: oggi l’invasione delle 1.500 calze per Foto credits" />
Trani, l’Epifania è una festa di piazza: oggi l’invasione delle 1.500 calze per "È arrivata la Befana". Foto credits
Attualità

L’Epifania è una festa di piazza: oggi a Trani l’invasione delle 1.600 calze per "È arrivata la Befana"

Appuntamento alle 11:30 in Piazza Libertà per l'8ª edizione firmata Trani Soccorso

Trani - martedì 6 gennaio 2026 07.15
La magia delle feste a Trani si conclude con un abbraccio collettivo alla città. Martedì 6 gennaio 2026, Piazza Libertà diventerà il palcoscenico dell'ottava edizione di "È arrivata la Befana", l'iniziativa promossa da Trani Soccorso O.D.V. con il patrocinio del Comune, pensata per regalare un momento di gioia pura ai bambini e alle loro famiglie.

Un dono per tutti: l'attenzione all'inclusività
Il cuore pulsante della manifestazione, fissata per le ore 11:30, sarà l'arrivo della tradizionale vecchina, pronta a dispensare sorrisi e dolciumi. L'evento si distingue quest'anno per una forte impronta inclusiva: saranno distribuite gratuitamente ben 1.500 calze, a cui se ne aggiungono 100 specificamente senza glutine.
Questo gesto, semplice ma concreto, nasce dalla volontà di abbattere ogni barriera, permettendo anche ai bambini con intolleranze o celiachia di vivere la festa senza rinunce. Un segno di vicinanza alle famiglie che trasforma la distribuzione dei doni in un momento di cura condivisa.

Musica, elfi e magia a cielo aperto
Non solo dolci: Piazza Libertà si trasformerà in un vero e proprio "teatro a cielo aperto". La mattinata sarà scandita dal ritmo e dall'animazione:
  • Musica e Giochi: Il dj Vittorio Cassinesi guiderà i presenti tra canti e momenti ludici.
  • Coreografie: Gli elfi danzanti della Trani Dance Scuola di Ballo coloreranno la piazza, portando un'atmosfera vivace e fiabesca.
Una rete di solidarietà cittadina
Il successo e la continuità di "È arrivata la Befana" sono il frutto di un lavoro di squadra che vede diverse realtà del territorio unite per il bene comune. L'evento è reso possibile grazie alla sinergia tra:
  • Società Cooperativa Sociale Trani SOS
  • Trani Autism Friendly
  • Durante e Dopo di Noi
  • I media partner Il Giornale di Trani e Trani Viva
L'iniziativa conferma la vocazione di Trani nel promuovere eventi gratuiti e accessibili, dove la tradizione incontra la responsabilità sociale. In quella mattina di gennaio, la città si stringerà attorno ai suoi cittadini più giovani, celebrando l'Epifania non solo come la fine delle vacanze, ma come un nuovo inizio all'insegna della condivisione e della comunità.

ℹ️ Info Utili per partecipare
  • Quando: Martedì 6 Gennaio 2026
  • Orario: Ore 11:30
  • Dove: Piazza Libertà, Trani
  • Costo: Evento gratuito
  • Distribuzione: Fino a esaurimento scorte (disponibili opzioni Gluten Free)
